Il centro storico da qualche anno è tornato ad essere un attrattore turistico molto importante per l'economia della città termale, soprattutto per quelle attività economiche della Fiuggi alta che negli anni scorsi più delle altre hanno patito la crisi economica legata al termalismo in Italia. Poi la pandemia e come se non bastasse anche il conflitto tra Russia e Ucraina. Il comune di Fiuggi ciò nonostante ha saputo porre in essere tutta una serie di progetti e strategie molto interessanti in materia di promozione turistica ad opera degli assessorati alla cultura e centro storico, al turismo ed allo sport, guidati rispettivamente dal vice sindaco Marina Tucciarelli e degli assessori Simona Girolami e Marco Fiorini.

Tra i tanti progetti una menzione speciale merita certamente la "Street Art" che da sola, dati alla mano, ha prodotto nuovi e sempre più numerosi visitatori nel meraviglioso borgo fiuggino. Una felice intuizione di Marina Tucciarelli la quale, anche se molto soddisfatta del risultato raggiunto, non si accontenta e rilancia.

«Stiamo lavorando annuncia infatti al secondo step del progetto "Street Art" forti del risultato sin qui ottenuto, con la convinzione che lo stesso è destinato a crescere nei numeri nei giorni a venire. Anche in questo caso porteremo a Fiuggi i migliori artisti nel mondo di Street Art nel contesto del progetto "Anticoli Fiuggi Zero Km", attraverso il quale ci siamo dati come obiettivo quello di azzerare le distanze tra Fiuggi Fonte e il nostro centro storico, anche attraverso una serie di murales che stanno già raccontando la nostra storia. Per questo abbiamo chiamato e chiameremo ancora artisti di rilevanza internazionale. Lo scorso anno abbiamo portato in scena la prima parte di quello che noi consideriamo il nostro museo a cielo aperto ed è già un gran bel vedere come conferma l'altissimo gradimento fatto registrare dai visitatori».

Fuori dal contesto l'assessore e vice sindaco Marina Tucciarelli ha tenuto ad evidenziare i tanti progetti portati a compimento dall'attuale amministrazione comunale. «Abbiamo centrato - dice Tucciarelli - tutti gli obiettivi che avevamo fissati nel nostro programma elettorale, grazie ad una squadra di governo coesa, competente guidata da un grande sindaco come si sta dimostrando essere Alioska Baccarini. Al suo fianco e a testa alta - conclude Marina Tucciarelli - ci presenteremo il prossimo anno innanzi agli elettori per chiedere altri cinque anni di mandato necessari a far tornare Fiuggi quella città degli anni d'oro che abbiamo conosciuto e verso la quale stiamo viaggiando a tappe forzate con rinnovati orgoglio ed ottimismo e della quale si vedono già i primi ed importanti risultati».