Auto si ribalta in A1 nella notte, due feriti trasferiti a Frosinone e poi a Roma. L'incidente è avvenuto lungo il tratto nord, tra Pontecorvo e Ceprano, nel comune di Colfelice. Per cause ancora al vaglio degli agenti della Sottosezione A1 di Cassino, la vettura su cui viaggiavano i due feriti è finita fuori strada e si è ribaltata.

I due sono rimasti intrappolati nelle lamiere e solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Cassino sono riusciti a essere soccorsi. Trasferiti all'ospedale di Frosinone, sono stati poi trasportati a Roma.