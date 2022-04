Al numero unico di emergenza 112 è arrivata la chiamata di alcuni cittadini che avevano sentito rumori provenire dall'interno di un negozio di Frosinone. Immediato l'intervento dei militari della sezione radiomobile del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Frosinone che hanno scoperto un ventinovenne nell'attività commerciale. L'uomo, residente a Ferentino, ha tentato di nascondersi nel controsoffitto. Per lui è scattato l'arresto per furto. Il giudice ha convalidato l'arresto rimettendo in libertà il ferentinate con l'obbligo di firma nel comune di residenza.

I fatti

I militari, dopo aver immediatamente raggiunto l'attività, hanno accertato che una finestra posta sul retro dello stabile era stata forzata, come anche il registratore di cassa all'interno del locale totalmente messo a soqquadro. Nel medesimo contesto gli operanti, notando la rimozione di due pannelli del controsoffitto e nel procedere all'ispezione di quell'intercapedine, hanno trovato un uomo che, invano, aveva tentato di nascondersi, venendo prontamente immobilizzato. Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno rinvenuto e posto a sequestro arnesi da scasso, trovati nella disponibilità del ferentinate. Dopo le formalità di rito l'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Arresto convalidato e obbligo di firma per il ventinovenne nel Comune di Ferentino.