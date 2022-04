La cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio dedicato ad Emanuele Morganti, morto nel 2017 a seguito di un'aggressione all'età di 21 anni, sarà ospitata alle 10.30 di martedì 26 aprile presso l'auditorium dell'istituto di istruzione superiore "Sandro Pertini" di Alatri. Il concorso è riservato alle scuole. Saranno presenti la dirigente scolastica Annamaria Greco, la collega del liceo Pietrobono Simona Scarsella, il regista Daniele Vicari assieme ad altri membri del Comitato, della Giuria e a Melissa Morganti, sorella di Emanuele per conto della famiglia. Presenti in sala, oltre ai premiati, tutti i partecipanti al concorso che sono stati circa 35 tra poeti e scrittori ma anche una nutrita rappresentanza degli studenti delle due scuole alatrensi ed i rappresentanti dell'amministrazione comunale e regionale.

«Questa prima edizione spiegano i promotori è stata una scommessa e l'abbiamo vinta. Non solo per l'inesperienza di molti di noi che per la prima volta si sono trovati alla prese con l'organizzazione di un premio di così ampio respiro, ma anche perché nata e svolta tutta in piena pandemia. Speriamo che il prossimo anno, con il contributo di sostenitori pubblici e privati, riusciremo ad andare oltre il confine cittadino perché le tematiche che ispirano il cuore mio sono universali e devono raggiungere più persone possibile».

La giuria è composta da Nadia Terranova (presidente), scrittrice messinese di fama internazionale finalista nel 2018 al premio Strega; Laura Pugno, vincitrice del premio Campiello selezione letterati e del Frignano per la narrativa; Tiziana Triana, editor Fandango Libri; Stefano Vari, scrittore e insegnante, e Fabrizio Papitto, giornalista e appassionato di letteratura. Premi: 500 euro ai primi classificati; 300 euro ai secondi e 200 euro ai terzi.