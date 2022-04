Matteo con la sua joelette: primo pellegrino sul Cammino di San Michele. È partito con i suoi "angeli" dalla Sacra di San Michele in val di Susa ed è arrivato a Roma. È ripartito oggi da Castel Sant'Angelo e arriverà alla Grotta dell'Arcangelo sul Gargano l'8 di maggio. Matteo Gamerro nonostante sia malato di sclerosi multipla ha già percorso 800 km del Cammino di San Michele. Adesso gli restano gli ultimi 380 km da Roma al Gargano e li farà accompagnato dai suoi angeli custodi attraversando Ciociaria e Molise. Con lui viaggeranno anche altri disabili che incontrerà sul cammino e tanti volontari e camminatori.

«Accompagniamo tutti insieme Matteo nel suo viaggio, anche per un solo tratto, anche per pochi metri. Partecipa anche tu a questo evento trai borghi nelle abbazie e sui sentieri della Ciociaria. Si richiede collaborazione: per le località oggetto partenza di tappa o di semplice transito si sollecita la semplice presenza di cittadini e amministratori al fine di dimostrare partecipazione all'iniziativa. Per chi vuole può organizzare un semplice punto di ristoro. Per le località in cui si effettua la sosta pranzo si chiede collaborazione per l'organizzazione del pranzo (panini) stesso. Si invita prendere contatto con la Compagnia dei Viandanti al numero 329 1242393».

Tappa "Ciociaria 1" domani, 25 aprile, con le guide Francesco Ottaviani e Anna Zannotti. Ore 9 partenza da Serrone per Piglio, alle 10 arrivo all'ex stazione di Piglio (ex stazione) ed incontro con Matteo; alle 10.15 partenza da Piglio per Acuto; alle 12.45 arrivo ad Acuto (ex stazione) e sosta pranzo (Assessore). Alle 13:15 partenza da Acuto per Fiuggi, alle 16 arrivo a Fiuggi (ex stazione).

Tappa "Ciociaria 2" martedì 26 aprile con la guida Stefano Gaetani. Alle 9 partenza da Fiuggi (ex stazione) per Fumone; alle 12.30 arrivo a Fumone centro storico e sosta pranzo; alle 14 spostamento per Badia di San Sebastiano (Alatri); alle 15 visita Abbazia; 16.30 partenza da Abbazia di San Sebastiano (Alatri) per Veroli; 18.30 arrivo a Veroli (Piazza Mazzoli) e visita alla Basilica di Santa Maria Salome.

Tappa "Ciociaria 3" mercoledì 27 aprile con laguida Stefano Gaetani). Ore 9 ritrovo all'abbazia di Casamari e visita (Veroli). Ore 10 partenza dall'abbazia di Casamari (Veroli) per Castelliri centro; alle 12 arrivo a Castellirie partenza per Isola del Liri, alle 13.30 arrivo ad Isola del Liri visita della cascata e sosta pranzo; alle 14.30 partenza per Abbazia di San Domenico (Sora); alle 15.30 arrivo all'Abbazia di San Domenico e visita dell'abbazia.

Tappa "Ciociaria 4" giovedì 28 aprile con le guide Stefano Gaetani e Antonio Vano. Ore 9 ritrovo al Lago di Posta Fibreno (Parcheggio Lago Chiaro Chalet) e partenza per Alvito; alle 11.30 arrivo ad Alvito (Comune); alle 12 partenza per Alvito; alle 13.30 sosta pranzo, alle 17 arrivo ad Atina (Piazzaoli).

Tappa "Ciociaria 5" venerdì 29 aprile con le guide Stefano Gaetani e Antonio Vano. Ore 9 ritrovo a Villa Latina (Via Roma) e partenza per San Biagio Saracinisco, alle 14 arrivo a San Biagio Saracinisco (Via Provinciale - Bar Risorgimento) e sosta pranzo.