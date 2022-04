Divertirsi ma con prudenza. È l'invito che il consigliere di minoranza Angela Tribini ha deciso di rivolgere alla popolazione a poche ore dall'avvio della sfilata della settantesima edizione del Carnevale. Un evento che, come sottolinea l'esponente dell'opposizione, rappresenta il fiore all'occhiello della città.

Un appuntamento che mette in risalto il talento e la passione con cui i carristi riescono a portare avanti la manifestazione. «Il Carnevale pontecorvese, oltre a essere uno straordinario spettacolo dei carri, rappresenta un grande patrimonio fatto di storia, cultura e tradizione che raggiunge quest'anno la settantesima edizione - ha affermato il consigliere comunale di minoranza Angela Tribini - Un evento che è bello vivere, partecipando come assoluti protagonisti, in quanto coinvolge tutta la nostra città; vede in questa tradizione la voglia di divertirsi, ricercando quella gioia di vivere, di stare in amicizia e di unire tutta l'intera comunità tra sorrisi e colori, che in questo momento particolare segna la rinascita.

L'anima, il cuore e la forza del Carnevale sono nelle mani e nella sapienza dei maestri carristi, a cui va il mio grazie per la passione, la dedizione e l'impegno nel realizzare delle vere opere d'arte che oltre a portare sempre più in alto il nome della nostra città di Pontecorvo, valorizzano insieme ai concittadini tutti, la volontà sempre maggiore di valorizzare le nostre radici storiche, che rappresentano la nostra identità pontecorvese».

Un evento, quello in programma domani, che arriverà dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Proprio per questo motivo Angela Tribini invita al senso di responsabilità: «Dopo due anni la nostra città si colorerà dei colori accesi della vita con coriandoli, e mascherine. Quel senso di comunità che dobbiamo ritrovare fino in fondo e che ci rende più forti, consapevoli e determinati - sottolinea - Divertiamoci mantenendo alto il senso di responsabilità, indossando la mascherina di protezione per prevenire l'incremento dell'incidenza del virus».