La tabaccheria del paese chiude per Covid e dopo 3 giorni dalla riapertura ancora non viene ripristinato il servizio di pagamenti on line. La titolare non ha pensato nel momento in cui è venuta a conoscenza della positività al virus, di comunicare alla società la chiusura dell'attività.

Dal giorno della riapertura, avvenuto mercoledì scorso, però, dopo aver effettuato il bonifico e sollecitato telefonicamente, la riattivazione ancora non si concretizza. Dopo il danno (chiusura per Covid) anche la beffa. Si parla tanto di tutelare i piccoli paesi montani ma a quanto sembra l'indifferenza regna sovrana.

È di circa un mese fa la notizia della chiusura (quasi certa) della filiale della banca Bper di Trevi nel Lazio malgrado le numerose iniziative messe in campo per scongiurare la chiusura. Sono piccoli avvertimenti di un pensiero unico che è quello di mortificare le aree interne.