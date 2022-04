Centinaia di volantini appesi in tutto il centro, da piazza Labriola, a via Enrico De Nicola, sul corso della Repubblica su quasi ogni palo, lampione un foglio a4 con un messaggio di avvertimento. Ieri mattina quasi tutti i passanti hanno notato questo insolito avviso, sul foglio un documento d'identità di una donna e una frase: "attenzione fate girare, truffatrice non fidatevi". I volantini sono stati segnalati alle forze dell'ordine e gli agenti del Commissariato stanno verificando le informazioni. Che si tratti di un avvertimento basato su informazioni reali, o un bruttissimo scherzo o anche un gesto di vendetta personale, il documento con i dati personali della donna sono stati diffusi in tutta la città e sono finiti anche sui social.

La città si è spaccata in due tra chi ha creduto al contenuto del foglio A4 e chi, invece, ha comunque espresso dei dubbi sia sul gesto sia sulla veridicità del contenuto del messaggio. In ogni caso sono stati molti quelli che hanno criticato la scelta di rendere noti dati sensibili di questa donna in questo modo così plateale.

Saranno gli agenti della Polizia di Stato ricostruire quando accaduto ed eventualmente rintracciare la protagonista della vicenda.

Non si esclude che sarà necessario ricorrere alle immagini della videosorveglianza per risalire alla mano, o alle mani ignote che hanno tappezzato il centro con questi volantini. Resta alta l'allerta sulle truffe in città, in particolare quelle perpetrate ai danni degli anziani che fin troppo spesso cadono vittime di scaltri malviventi che arrivano anche da fuori comune.