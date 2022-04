Un appello che parte dal cuore. Giadina, cagnolina di mezza taglia, è nata a Fontechiari ma da alcuni mesi si trovava in un canile di Arpino e finalmente per lei era arrivata una richiesta di adozione da una bella famiglia.

"Purtroppo, a causa di una disattenzione degli operatori, è scappata sul piazzale del canile e poi si è allontanata infilando il cancello lasciato aperto spiegano i volontari dell'associazione Acl Odv - È accaduto ai primi di marzo e purtroppo finora non c'è stata alcuna segnalazione di avvistamento, nonostante le locandine appese in zona dai volontari che offrono una ricompensa a chi aiuta a prenderla.

Giadina è tipo setterina, nera e grigia, di taglia media-mediopiccola, ha il microchip. Potrebbe essersi avvicinata a qualche casa di Arpino o nei comuni vicini, magari dove vi sono altri cani o viene lasciato cibo per i gatti. Non conosce il suo nome, ma è socievole, anche se forse ora un po' spaventata e intimidita, e c'è una famiglia che l'aspetta con ansia da quasi due mesi".

Da qui l'appello: "Se qualcuno l'avvistasse, preghiamo di non rincorrerla ma attirarla con cibo, senza spaventarla, e chiuderla possibilmente in un luogo recintato chiamando i numeri 366.2366426 o 347.5737287 o inviando un sms al 349.3909809.

L'Acl è pronta a offrire una ricompensa"