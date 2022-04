Roccasecca, comune capofila, insieme ad Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano: un progetto di cinque milioni di euro per il turismo. Un intero territorio ha, pertanto, deciso di unire le forze e, per la prima volta, cominciare a programmare il futuro con strategie di sviluppo che abbiano una portata che superi i confini locali.

È stata firmata infatti la convenzione per la gestione associata dei progetti di rigenerazione urbana che affida a Roccasecca il ruolo di comune capofila, passaggio successivo alle deliberazioni dei vari consigli comunali. Nella sede di palazzo Boncompagni i sindaci Libero Mazzaroppi, Gianni Fantaccione, Valentina Cambone, Gioacchino Ferdinandi e, naturalmente, il padrone di casa Giuseppe Sacco hanno siglato il patto che vedrà le cinque municipalità consorziarsi per rispondere in maniera più efficace al bando sulla rigenerazione urbana attraverso i fondi del Pnrr.

L'obiettivo è quello di ottenere risorse per provare a dare un nuovo assetto ad un comprensorio ampio, un assetto che guardi con molta attenzione alle tematiche ambientali, alla tutela dell'ecosistema, all'aspetto sociale e culturale. Insomma alla tanto attesa transizione ambientale e, come nuovo punto di partenza per una diversa e più moderna gestione del territorio e delle sue opportunità di crescita. Già definito un progetto di cinque milioni di euro per un percorso turistico che abbracci e valorizzi le cinque comunità. Soddisfatto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco che di questo nuovo approccio alla progettualità attraverso il Pnrr è stato un precursore e se ne sta facendo portatore in tutte le sedi.

«Da tempo vado sostenendo come il Pnrr è l'ultima occasione per cambiare il volto e il destino di questa terra. Un'occasione che dobbiamo cogliere noi in prima persona e non affidarla ad altri. E possiamo farlo solo con progetti di ampia portata, non limitati alle singole comunità. Per questo ho chiesto l'istituzione di un Tavolo di sviluppo dell'area vasta del Cassinate. Nel frattempo però Aquino, Castrocielo, Colle San Magno, Piedimonte San Germano e Roccasecca non sono rimasti con le mani in mano. Abbiamo messo insieme le nostre forze per definire progetti intercomunali. Siamo passati dalle parole ai fatti».