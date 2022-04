È partita con grande slancio la campagna di prevenzione del melanoma da parte della Asl di Frosinone che nei primi due giorni ha già raccolto 200 adesioni per le giornate di screening. Non si tratta di una semplice prenotazione ma un colloquio telefonico con l'operatore sanitario. Per far fronte alle numerosissime richieste, superiori alle aspettative, il servizio è stato raddoppiato. Le giornate dedicate a visite e screening sono in programma il 4, 21, 28 e 31 maggio.

Maggio è anche il mese dedicato alla campagna di screening oncologico. A tal proposito la Asl di Frosinone ha programmato un tour del "Truck della prevenzione", un camper che raggiungerà numerosi territori a partire dalle seguenti date: domenica 15 maggio a Ceprano, sabato 21 maggio a Isola del Liri, domenica 22 maggio ad Atina, sabato 28 maggio il camper sarà a Ferentino, domenica 29 maggio a Ripi, il 3 giugno raggiungerà Piglio, il 5 Sora, il 2 luglio Fiuggi, il 23 luglio a Veroli e il 24 arriverà ad Ausonia.

Possono accedere le donne tra i 50 e i 69 anni che non abbiano eseguito la mammografia nei 24 mesi precedenti. Verranno, inoltre, effettuate le prenotazioni per gli screening cervice uterina: Pap test alle donne tra i 25-29 anni, HPV test alle donne tra i 30 ed i 64 anni. Verranno distribuiti anche i kit per la ricerca del sangue occulto fecale, alle donne e agli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni.