Tutti nella sala degli Abati nel Palagio Badiale per presentare il trentesimo appuntamento con la Maratona di primavera. Una delle manifestazioni più amate dai cassinati e dall'intero territorio che spegne le sue prime trenta candeline, un paio di anni sono stati "rubati" dalla pandemia, ma per fare festa c'è sempre tempo. Carmine Calce ha accolto gli ospiti intervenuti, don Luigi Maria Di Bussolo, il rettore dell'Università degli Studi e del Lazio Meridionale Marco Dell'Isola, l'assessore alla Cultura Danilo Grossi e il presidente della Banca Popolare del Cassinate Vincenzo Formisano.

Una squadra molto sinergica. L'istituto di credito, l'abbazia di Montecassino e l'Università sono sempre state molto compatte e sinergiche nella promozione, tra gli altri, di eventi come questi. La Maratona di primavera poi rappresenta un appuntamento imprescindibile per centinaia, spesso migliaia, di persone di tutte le età. Presenti nella sala moltissimi bambini con le bandiere della pace, palloncini gialli e un momento speciale con un coro che ha emozionato tutti. In questa edizione, la prima dopo la terribile emergenza sanitaria con cui tutti stanno ancora facendo i conti, un ruolo particolarmente importante lo assume proprio il valore della pace.

Tra i piccoli che parteciperanno alla maratona, alcuni per la prima volta, ci saranno anche i bambini scappati dalla violenza della guerra in Ucraina. Alcuni non conoscono l'italiano ma tutti sono uniti dallo stesso sorriso e dalla voglia di trascorrere del tempo divertendosi e condividendo l'esperienza. Era il 1990 quando si tenne la prima Maratona di primavera, da allora sono stati migliaia quelli che capellino giallo e maglietta con l'ape, si sono incamminati sul percorso che attraversa la città. Qualcuno a piedi, qualcuno in bici, i più piccoli addirittura su tricicli o seggiolini.

E chi nel 1990 ha partecipato da bambino con mamma e papà, oggi è a sua volta genitore e porta avanti la tradizione con entusiasmo. Un grandissimo successo quello incassato da Carmine Calce e dal Cus. Entusiasti Dell'Isola, Di Bussolo, Grossi e Formisano. Presenti anche le atlete dell'Assitec Volleyball, il capitano Silvia Lotti: «Sarà una giornata fantastica, sport, divertimento, condivisione. Un giornata di festa per tutti». Appuntamento lunedì mattina, 25 aprile, per vivere una grande avventura.