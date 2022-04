La segnaletica è da rifare. Ne sono convinti amministratori e tecnici comunali che studiano le possibili soluzioni. Interventi e programmi sulla segnaletica stradale in tutta la città, anche nella zona centrale. Questo è quanto assicura l'assessore alle manutenzioni Francesco De Gasperis, che sta ragionando con gli uffici e il comandate della polizia municipale, Dino Padovani, sul ripristino delle strisce blu, del pedaggio e anche sulla segnaletica verticale che manca e su quella orizzontale da ridisegnare dove necessaria.

Ad esempio, in corso Volsci non ci sono stalli per la sosta né libera né a pagamento. Bisogna valutare sotto il profilo tecnico se le strisce possono essere disegnate sui sampietrini, una decisione attesa prima della prossima estate. Certo è che non si può andare avanti con interventi tampone dell'ultimo minuto, come quello di ieri pomeriggio quando, dopo quasi un anno di attesa, il Comune è finalmente intervenuto in via Armando Diaz. Lo ha fatto dopo che gli interessati hanno lanciato il loro appello via social e si sono rivolti al nostro quotidiano per denunciare pubblicamente quanto accadeva alla famiglia di un ottantenne disabile.

Per mesi la figlia dell'anziano ha chiesto invano al Comune di posizionare sullo stallo riservato a suo padre il cartello relativo. La richiesta di realizzare un posteggio per disabili sotto casa sua risale al giugno dello scorso anno. Il Comune accettò l'istanza e vennero disegnatele strisce gialle. Ma l'assenza del segnale verticale ha di fatto impedito all'anziano di usufruire dello stallo. Niente cartello e niente multe: così il parcheggio è spesso occupato da chi non ne avrebbe diritto. Un caso risolto solo ieri.