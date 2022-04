Tredici le imprese che hanno risposto all'invito del Comune presentandosi ieri pomeriggio all'incontro sul tema "Imprese del tessile verso l'innovazione", un primo confronto tra istituzioni e imprenditori del settore. L'appuntamento, patrocinato da Comune di Sora, Lazio Innova e Regione Lazio, ha visto l'attenta partecipazione di tredici rappresentanti di altrettante imprese tessili del territorio. Sul tavolo l'importanza di una pronta risposta in termini di innovazione da parte delle aziende presenti nel distretto tessile.

A trattare nel dettaglio la tematica è stata Silvia Turriziani, coordinatrice di "Spazio attivo Lazio innova Ferentino". La società pubblica Lazio Innova, nell'ambito delle proprie funzioni di assistenza tecnica alla Regione e di gestione della "Rete spazio attivo", informa cittadini, imprese, enti locali e associazioni sulle politiche comunitarie e i programmi di finanziamento regionali, per sensibilizzare il territorio sulle principali priorità europee e per promuovere la cittadinanza attiva a livello locale e regionale, in stretto raccordo con gli Sportelli Europa della Regione.

La coordinatrice Silvia Turriziani ha spiegato che la "Rete spazio attivo" potrebbe supportare le imprese del distretto tessile nell'attivazione di laboratori di micro-innovazione aperta: i laboratori puntano a valorizzare economicamente i risultati della ricerca, introducendo e accelerando i processi di innovazione nell'economia regionale, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese. I laboratori di micro-innovazione aperta offrono la possibilità di mettere le imprese tradizionali, anche artigiane, a confronto con innovatori e creativi.

Per il Comune di Sora erano presenti il consigliere delegato alle attività finalizzate al rilancio del distretto del tessile Marco Mollicone, il consigliere alle politiche del lavoro Salvatore Lombardi e l'assessore alle attività produttive e commercio Andrea Alviani. Non sono mancati gli interventi degli imprenditori, parte attiva di un percorso volto ad accendere i riflettori sulle reali esigenze del settore.