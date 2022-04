Erba alta, sterpaglie, serpenti e sporcizia varia. È questa la situazione attuale in cui si trova il parcheggio interno al tribunale di Frosinone. Abbandonato e trascurato, sul marciapiede dove passano avvocati, giudici e cittadini da ogni parte del territorio, riposa il corpo ormai privo di vita di un serpente. Con molta probabilità si tratta di una vipera, avvistata da giorni e sicuramente non verrà rimossa a breve.

Il comune di Frosinone «messo di fronte al problema ha risposto che non è competenza loro ma del ministero della giustizia racconta un avvocato fuori dal Tribunale e per questo motivo loro non se ne occupano». La situazione è questa ormai da diverso tempo. «Ho chiesto personalmente se il comune potesse venire a pulire - continua l'avocato - anche se non è competenza loro potrebbe almeno sollecitare il ministero della giustizia per un intervento». Ma il degrado non si ferma qui. In ogni angolo ci sono mascherine, cartacce varie, bottiglie di plastica e addirittura un green pass gettato a terra. A causa dell'erba alta durante la stagione estiva il piazzale si riempie di diversi animali.

«Preferirei evitare di passare davanti a queste erbe così alte - spiega l'avvocato - soltanto che non c'è alternativa perché ovunque è sporco». Il palazzo di giustizia è frequentato quotidianamente da professionisti che vengono anche da fuori il territorio del frusinate. Sentenze importanti hanno visto il posto riempirsi di persone e l'immagine che il capoluogo trasmesse non è delle migliori. «Questo è un luogo molto frequentato - conclude l'avvocato - e non è assolutamente decoroso questo spettacolo».