A finire nel mirino dei ragazzi di Gioventù Nazionale è l'area a ridosso del Campus univeristario in zona Folcara. «Il tratto precedente al campus della Folcara è un luogo ben apprezzato per trascorrere in tranquillità il tempo libero. Per la sua posizione strategica, attrae quotidianamente un consistente numero di studenti ma anche semplici cittadini, liberi di praticare attività fisica all'aperto a due passi dal centro cittadino, lontani dai rumori del traffico e dall'inquinamento» evidenzia il presidente di Gn locale Chiara Trotta.

«Tuttavia, nel corso degli anni, è entrato a far parte della lista di tutte quelle aree non più tanto attenzionate dalle opere di manutenzione - sottolinea Trotta - Una chiara dimostrazione di ciò è la folta vegetazione che cresce lungo il perimetro della pista ciclo/pedonale che si collega nel tratto immediatamente successivo al Campus Universitario». Un problema particolarmente sentito sia dai giovani che usufruiscono dell'area che dai residenti. «La scarsa manutenzione è talmente evidente che risultano quasi o interamente coperte anche le panchine e i tavolini in legno che una volta erano accessibili ai frequentatori della pista» denunciano i ragazzi di Gioventù Nazionale.

Alessandro Di Sano aggiunge: «Non un bel biglietto da visita se pensiamo che a due passi da quelle sterpaglie sorge una delle realtà universitarie più importanti del centro Italia, ben in evidenza nelle ultime classifiche Censis e punto di riferimento di studenti di molteplici nazionalità. Come Gioventù Nazionale Cassino, chiediamo che in tempi brevi vengano risolte le criticità evidenziate, non solo per restituire decoro e pulizia a questo luogo, ma anche e soprattutto per dare un miglior benvenuto alle migliaia di universitari che saranno impegnati nei Cnu».

«Tra qualche settimana infatti, proprio la città martire ospiterà i Campionati Nazionali Universitari, che vedranno coinvolti ben 82 atenei e oltre 4000 studenti - incalza Di Sano - Un'ottima occasione, non solo per accentrare ancor di più il ruolo già fondamentale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ma anche per rilanciare il tessuto economico e turistico di Cassino e del cassinate dopo oltre due anni di pandemia». I ragazzi di Gn hanno le idee chiare e il presidente Trotta se ne fa portavoce: «Un'opportunità unica nel suo genere, che non possiamo permetterci di minimizzare e che anzi dobbiamo essere in grado di valorizzare esaltando le vere potenzialità del nostro territorio».