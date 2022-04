Un ventottenne di santi Cosma e Damiano in manette e due campani denunciati, costituiscono il bilancio di una serie di servizi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Formia. A Santi Cosma e Damiano è finito in manette A.V., ventottenne del luogo, che è stato trovato in possesso di dieci panetti di hashish, del peso complessivo di un chilo. L'uomo, mercoledì sera, è stato bloccato dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile, che stavano effettuando dei controlli. Alla vista dei militari il ventottenne ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri. All'interno della portiera della sua autovettura nascondeva i panetti, che ovviamente sono stati sottoposti a sequestro.

Gli investigatori arrestavano il cittadino sancosimese per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, ed inviavano una dettagliata informativa all'autorità giudiziaria del Tribunale di Cassino, che disponeva il trasferimento dell'uomo presso il carcere romano di Rebibbia. Questa mattina l'arrestato, assistito dall'avvocato Pasquale Di Gabriele, sarà interrogato dal Gip Alessandra Casinelli. La notizia dell'intervento dei Carabinieri si è subito diffusa a Santi Cosma e Damiano, poiché diversi cittadini hanno visto sfrecciare lungo le strade comunali le auto degli inquirenti. Ma il lavoro dei militari comandati dal maggiore Michele Pascale, è stato caratterizzato anche da un'altra operazione, che ha avuto come teatro prima Formia e poi Scauri.

Infatti gli uomini delle Fiamme d'Argento hanno denunciato due napoletani di trentasei e trenta anni in trasferta, che nel parcheggio antistante un negozio di articoli cinesi di Formia, hanno rubato il borsello ad un signore di Gaeta, con il consueto metodo della ruota bucata. Mentre la vittima cambiava la ruota uno dei due lo distraeva e l'altro si appropriava del borsello. La coppia si allontanava velocemente, ma il derubato riusciva a notare i dati della macchina, che segnalava ai Carabinieri, i quali, poco dopo, a Scauri, riuscivano a fermare i due campani, che stavano transitando lungo via Appia. I militari della stazione di Scauri li hanno denunciati per furto.