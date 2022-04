Tornano a diminuire i casi di Covid in provincia di Frosinone. Ieri 556 nuovi positivi, meno rispetto agli 874 di mercoledì e anche rispetto ai 718 di giovedì scorso. Anche ieri si contavano più negativizzati che contagiati, mentre i ricoverati crescono da 60 a 61, ma non si hanno ulteriori vittime.

La giornata

Delle 556 nuove diagnosi, 64 provengono da Alatri che ha il maggior incremento giornaliero. Seguono Cassino a 53, Ferentino a 43, Frosinone a 42, Veroli a 30, Anagni a 19, Ceccanoa 18,Fiuggi a 14, Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano a 13, Piedimonte San Germano a 12, Sant'Elia Fiumerapido e Sora a 11, Piglio a 10, Amaseno, Arpino, Boville Ernica, Ceprano e Fumone a 9, Paliano e San Giorgio a Liri a 8, Esperia, Pontecorvo e San Giovanni Incarico a 7, Cervaro e Pignataro Interamna a 6, Aquino e Castro dei Volsci a 5, Guarcino, Pico, Roccasecca e Serrone a 4, Casalvieri, Giuliano di Roma, Morolo, Pescosolido, Pofi, San Donato val di Comino, Supino, Torrice, Trevi nel Lazio, Torrice, Vallecorsa e Vico nel Lazio a 3, Alvito, Ausonia, Broccostella, Castrocielo, Fontana Liri, Gallinaro, Patrica, Settefrati, Sgurgola, Terelle, Torre Cajetani e Villa Santa Lucia a 2, Acquafondata, Acuto, Casalattico, Castelliri, Colfelice, Fontechiari, Pastena, Picinisco, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Santopadre, San Vittore del Lazio, Strangolagalli, Vallemaio, Vallerotonda e Villa Latina a 1. Sono in tuto 73 i comuni interessati da almeno un caso

L'andamento

In settimana sono 1.606 i positivi, ovvero 401,50 ogni 24 ore. Nel conto ovviamente ci sono anche le giornate susseguenti a Pasqua e Pasquette che non hanno superato i 100 casi. Ne deriva, allora, che negli ultimi sette giorni i contagiati sono 3.027 a 432, 42 di media.Rispetto a una settimana fa (4.191 e 598,71) la differenza è di un meno 27,77%. Rispetto a 14 giorni prima (4.798 a 685,42 di media) la diminuzione è del 36,91%. Nel confronto con gli ultimi sette giorni di marzo (5.354 e 764,85) la diminuzione è ancor più evidente: -43,46%, tenendo sempre conto dell'anomalia degli ultimi sette giorni con una doppia festività. Ad aprile i casi sono 12.016 a 572,19 di media. Quarto mese di fila oltre i 12.000. A livello di media solo gennaio e aprile hanno valori più elevati degli attuali.

Gli indicatori

Il tasso di positività prosegue la discesa e si posiziona a 634,59. Per il terzo giorno consecutivo non viene superata la soglia dei 700. Per la cronaca, giovedì scorso era arrivata a 878,62 e quello prima ancora era a 1.005,87, ultimo giorno oltre i mille. Il tasso di positività registra un decremento nelle ultime 24 ore da 17,31% a 12,69% (in Italia ieri era al 16,8%). La media della settimana è di 14,73%, inferiore al 19,21% dell'intera precedente.

I ricoverati e i guariti

Sono saliti da 60 a 61 i ricoverati, ma sempre senza pazienti in terapia intensiva. Sul fronte dei negativizzati se ne registrano altri 618 per un totale settimanale di 2.768. In tutta la precedente ce ne erano strati 4.728 e prima ancora 5.031.

La quarta dose

L'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato ricorda che sono attive «le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.la - zio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con quarta dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo».