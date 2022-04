Proseguono a ritmo serrato i lavori in piazza Diamare. Il cantiere avviato ieri mattina è sotto la lente di cittadini e commercianti. Pochi minuti fa una segnalazione dagli ambientalisti, sul posto Salvatore Avella del Gre. Un albero di piazza Diamare è stato tagliato e, sembrerebbe, potrebbe non essere l'unico. Gli operai stanno provvedendo a smantellare la pavimentazione stradale e il marciapiede dall'incrocio con via Puccini a quello con il corso della Repubblica.

"Manca un piano del verde e si continua ad agire in maniera indiscriminata su alberi e vegetazione - ha tuonato Avella - le cose così non vanno bene. Dove sono i controlli e le autorizzazioni. Alberi abbattuti così, come se niente fosse. Inoltre queste piante sono anche tutelate". A fare da eco il consigliere d'opposizione Salvatore Fontana: "Gravissimo tagliare alberi di 50 anni di vita. Un modo di essere ambientalisti 4.0 di questo sindaco!".