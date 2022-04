La Giunta D'Ovidio aderisce all'avviso "Lazio Street Art" con il progetto "Pastinatum: le radici della nostra identità". La Direzione regionale Cultura e Lazio creativo, con determina del 23 febbraio scorso, ha emesso l'avviso pubblico per la promozione di progetti creativi e originali, finalizzati alla realizzazione di interventi volti a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave socio-culturale, i luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare, anche periferiche ed extraurbane.

Un progetto da attuare attraverso opere di street-art (murales, mosaici, installazioni) . La somma prevista per la realizzazione delle iniziative è di 12mila euro. «Il progetto "Pastinatum" - spiega l'Amministrazione D'Ovidio - nasce per promuovere il patrimonio storico-artistico del paese, attraverso la realizzazione di un intervento pittorico di street-art, ovvero un murales. La partecipazione al bando sarà l'occasione affinché i ragazzi del paese possano essere coinvolti in interventi di creatività urbana.

L'idea di sviluppare questo percorso di cittadinanza attiva nasce dopo il lungo periodo del lockdown al quale sono stati costretti anche i nostri giovani. L'impossibilità di relazionarsi con il territorio ha minato fortemente l'identità culturale dei luoghi, da qui l'idea di conservare salde le nostre radici per recuperare quella capacità lavorativa e creativa che ci ha sempre distinti».

Il sindaco D'Ovidio e gli assessori De Lellis e Salamena aggiungono: «Il murales sarà composto da immagini che rappresentano i "genius loci" che racconteranno la storia del paese con le sue tradizioni, i luoghi del passato e i personaggi del vissuto. L'opera racconterà a ciascuno qualcosa di diverso, facendo riflettere tutti e lasciando una essenza ad ogni persona, diventando anche un polo di attrazione turistica. Il progetto - concludono - vuole riqualificare l'impianto sportivo comunale, la struttura dedicata a Valerio Di Domenico, giovane scomparso prematuramente, un luogo importante di memoria storica per il territorio».