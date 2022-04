Mascherina obbligatoria durante il carnevale pontecorvese 2022. È quanto ha stabilito il sindaco Anselmo Rotondo con l'ordinanza firmata ieri mattina. Un dispositivo che va ad unirsi a quello già sottoscritto martedì e che ha disposto una serie di divieti.

L'evento

La manifestazione è in programma per sabato e domenica prossimi. Due giorni di appuntamenti con eventi e iniziative che interesseranno tutto il territorio cittadino. Ma sarà particolarmente attesa la tradizionale sfilata dei carri allegorici che si svolgerà domenica prossima. Le strutture in cartapesta effettueranno il tradizionale percorso: partenza da piazza Giovanni Paolo II per poi proseguire su via Aldo Moro, via Leuciana, piazza Annunziata, via San Rocco, via La Cupa, Largo Marconi, via Porta Piae piazza Porta Pia. Proprio qui ci sarà l'arrivo previsto intorno alle 19.30 con i saluti e ringraziamenti delle autorità.

La pandemia

Un'edizione, quella di quest'an no, che tornerà in scena dopo lo stop forzato a causa della pandemia. Ma i contagi ci sono ancora, il covid continua a circolare e per domenica prossima è atteso un pubblico ampio e vasto. Per questo motivo ieri mattina il sindaco Anselmo Rotondo ha deciso di emettere una nuova ordinanza. «Come per tradizione la manifestazione richiamerà in città, oltre che un folto pubblico locale, anche spettatori provenienti dai centri limitrofi e non e numerosi esercenti su area pubblica nei vari settori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande spiega il primo cittadino nel dispositivo In occasione delle manifestazioni legate al carnevale di Pontecorvo 2022 è prevedibile che in città si verifichino situazioni di particolare affollamento senza che possa essere garantito il distanziamento interpersonale. In applicazione del principio di precauzione, è necessario adeguare la risposta operativa di pronta reazione finalizzata all'efficace controllo della diffusione dell'infezione da Covid-19 anche in riferimento all'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale e provinciale". Da qui si è ritenuto necessario garantire "la massima protezione della popolazione amministrata e particolarmente delle persone più esposte al rischio di contagio».

Nuovo obbligo

Una situazione delicata che ha portato il sindaco ad assumere una decisione di massima sicurezza. Infatti nell'ordinanza di ieri si dispone che a partire da mezzogiorno di sabato e fino alle 24 di domenica l'obbligo di "indossare la mascherina di protezione individuale nei luoghi all'aperto interessati dagli eventi legati al carnevale di Pontecorvo 2022, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di certificazione verde Covid-19". Ribadita anche «l'esenzione per i bambini con età inferiore ai sei ani, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e nel corso dell'esercizio all'aperto di attività motorie e/o sportive».

Altri divieti

Ordinanza che arriva a 24 ore di distanza dall'altro dispositivo con cui il sindaco ha vietato l'utilizzo di bevande in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di plastica tappate. Vietato anche trasportare, utilizzare ovvero spray a base di "Oleoresin Capsicum" ovvero di sostanze sintetiche che hanno gli stessi effetti. Inoltre non si potranno neanche vendere o usate oggetti che possano portare a potenziali pericoli per l'incolumità pubblica. Vietato anche qualunque oggetto con il quale, anche per gioco o scherzo, si possa recare molestia, fastidio o disturbo alle persone: fra questi si indicano, a puro titolo esemplificati, bastoni in gomma o plastica, bombolette di tipo spray che nebulizzano liquidi o sostanze colorate che possano essere sconsideratamente dirette alle persone, provocando inconvenienti che possano costituire, anche potenzialmente, turbativa all'ordine pubblico. Un evento la cui organizzazione, anche per quest'anno, è stata affidata dal sindaco Anselmo Rotondo e dal consigliere delegato Massimo Santamaria all'Azienda Speciale Multiservizi che sta lavorando fortemente per la piena riuscita della manifestazione.