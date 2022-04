Lo avevano detto e lo hanno fatto, ieri mattina all'alba operai e tecnici comunali ma anche della società che si occuperà dei avori ha iniziato a perimetrare parte di piazza Diamare. Il cantiere coinvolgerà tutta la zona che diventerà pedonale. ma si procede a step, per ora il traffico veicolare è stato regolato in modo da mantenere i due sensi di marcia, seppur con qualche difficoltà di percorrenza. E ieri in tarda mattinata il sindaco Salera si è recato in piazza Diamare per un sopralluogo e un confronto sia con dirigente dell'area tecnica, Mario Lastoria, e con il titolare della ditta aggiudicataria dell'appalto e le squadre presenti. Ad accompagnare il primo cittadino, il consigliere Edilio Terranova. Obiettivo quello di creare meno disagi possibili al traffico veicolare e alle attività commerciali.

«È stato assicurato il mantenimento del doppio senso di marcia in adiacenza dell'area di cantiere, adeguatamente delimitata, anche per ragioni di sicurezza - ha evidenziato con una nota l'Ente - Si è concordato inoltre il modo di rendere più agevole l'ingresso di via Puccini. L'impegno assunto è di completare i lavori nei termini programmati e dare alla città uno spazio rinnovato e riqualificato, primo step di un ambizioso progetto di pedonalizzazione del centro urbano».

Soddisfatto il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Francesco Carlino: «Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Diamare, primo step di una completa riqualificazione del centro città, che proseguirà con il corso della Repubblica e piazza Labriola. C'è chi, per dirla alla Moretti, gira, vede gente, si muove, conosce, fa cose, e chi molto più modestamente sta zitto e lavora. Noi continuiamo a stare zitti e lavorare. Essere amministratori della propria città è un privilegio e un onore, che dura un tempo limitato e determinato, ma cittadini della nostra città lo saremo tutta la vita. Questa è la nostra filosofia, dal primo giorno. Per questo bisogna sfruttare ogni occasione per migliorare la propria città, e renderla più bella e vivibile. Noi ci stiamo provando».

Ma tra residenti, commercianti e cittadini ci sono un bel po' di malumori e forti dubbi. I lavori avranno un costo di 600.000 euro di cui 429.000 dalla Regione Lazio e 171.000 dal bilancio comunale.