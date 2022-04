L'azione Sciami di api in centro città: eseguiti importanti interventi A Minturno, il personale del servizio naturalistico del Parco Riviera di Ulisse, con l'aiuto di un apicoltore, è intervenuto per mettere in sicurezza due sciami

20/04/2022

Sciami di api nel centro di Minturno. A segnalarne la presenza alcuni cittadini, che hanno chiesto un intervento che è stato assicurato dal personale del servizio naturalistico del Parco Riviera di Ulisse, che ha messo in sicurezza due sciami di api: uno in piazza generale Morelli e l'altro nel centro storico. L'intervento è stato possibile anche grazie alla collaborazione di un apicoltore, che ha messo a disposizione le proprie attrezzature professionali. «Pur non ricadendo questo tipo di incombenza nelle specifiche competenze dell'Ente Parco - recita una nota dello stesso organismo presieduto da Carmela Cassetta -il nostro personale è stato ben lieto di intervenire, poiché le api, in quanto fondamentali insetti impollinatori, sono responsabili di circa il 70% dell'impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa ilo 35% della produzione globale di cibo».

