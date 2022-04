Diffondere la conoscenza dei rischi e prevenire le patologie da dipendenza da alcol, sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo è l'obiettivo dell'incontro che si terrà a Sant'Apollinare venerdì mattina a cura di Exodus. Exodus, infatti, è partner del Dipartimento salute mentale e patologie da dipendenza dell'Asl di Frosinone nella realizzazione del Servizio di Unità per la riduzione e la prevenzione delle patologie correlate.

Da oltre dieci anni il camper "Pegaso" frequenta i luoghi di aggregazione giovanile di tutta la Provincia di Frosinone, è presente in occasione di eventi artistici o musicali rivolti in particolare alla fascia d'età giovanile, ha distribuito migliaia di opuscoli informativi e somministrato alcol-test rapidi. Gli operatori ascoltano i ragazzi in difficoltà, fanno interventi per sedare risse, creano spazi di decompressione dove le persone possono riaversi dopo un malessere dovuto all'abuso di alcol. Il servizio si è rivelato particolarmente utile da quando è iniziata la pandemia.

Dal 2020 nell'ambito dell'iniziativa "Movida sicura" gli operatori dell'unità mobile hanno distribuito migliaia di mascherine e hanno invitato i giovani a evitare i rischi di assembramento. Durante l'estate, inoltre, sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi anni, è stata elaborata la nuova campagna informativa che accompagnerà le uscite dell'unità mobile durante i prossimi mesi. Si tratta di una campagna che ha l'obiettivo di smontare le false credenze giovanili circa i rischi legati all'uso di alcol, sostanze e gioco d'azzardo.

Con la campagna "6 tanto sicuro" l'obiettivo dichiarato è quello di aprire una breccia nel silenzio e nella disinformazione che avvolgono i comportamenti giovanili. A Sant'Apollinare, alla presenza del sindaco Enzo Scittarelli e dell'amministrazione comunale, saranno presentati i prodotti elaborati in collaborazione con l'agenzia di comunicazione "Nerokiaro". L'appuntamento è per venerdì alle 10 nella sala consiliare del Comune.