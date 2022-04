Da giorni diversi quartieri sono al buio. L'impianto di illuminazione pubblica è spento e le strade sono avvolte dall'oscurità. Episodi che si sono registrati diverse volte anche nei mesi scorsi e che poi erano stati risolti. Diverse le proteste e le segnalazioni da parte dei cittadini per i disagi causati da questo disservizio. Nel mirino zone centrali come via Pascoli, ma anche le traverse a ridosso del corso della Repubblica.

Al buio anche aree più periferiche come il quartiere a ridosso del monastero di Santa Scolastica per il quale un residente aveva già segnalato, scritto e contattato il Comune senza ricevere risposte o soluzioni. Anche viale Bonomi è al buio e questo disagio è stato segnalato più volte dagli automobilisti, a maggior ragione perché lungo l'arteria, anche di notte, sono molte le persone che percorrono la carreggiata in bicicletta o sul monopattino e rischiano di non essere visti.