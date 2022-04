Droga destinata al carcere per le feste, la polizia penitenziaria trova la sostanza sul tetto. Si trattava di un involucro di colore bianco contenente una sostanza solida di colore marrone.

«Il pacchetto veniva quindi consegnato all'ufficio preposto per i provvedimenti del caso - spiegano dalla FNS Cisl Frosinone - Gli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Cassino venivamo a conoscenza che il giorno di Pasqua alcuni individui avevano lanciato un involucro dall'esterno in direzione del passeggio della seconda sezione del penitenziario. L'operazione è frutto di una diligente e scrupolosa attività di osservazione dei detenuti da parte del personale di Polizia penitenziaria dotato di una elevata esperienza professionale e motivato dal forte senso del dovere».

Il segretario generale Fns Cisl Frosinone, Angelo Massaro, ha espresso la propria gratitudine al personale intervenuto. «Esprimiamo vivo apprezzamento per l'operazione avvenuta oggi nel carcere di Cassino - ricordiamo come il personale con sacrificio , data la carenza di personale , espleta egregiamente il proprio servizio a tutela della sicurezza ma anche della struttura e per la città stessa - l'istituto sarà interessato dell'invio di 15 unità ( 13 uomini e 2 donne ) , in questi mesi al termine del corso di allievi agenti di polizia penitenziaria , al fine di incrementare il personale».