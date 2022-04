Bimbo di 16 mesi ustionato al viso e al braccio da acqua bollente elitrasportato a Roma. Un grave incidente domestico si è verificato poco dopo le 14.30 in un'abitazione di Roccasecca scalo. Per cause ancora da verificare il bambino si sarebbe rovesciato addosso un pentolino d'acqua bollente. Immediato l'arrivo sul posto di 118 e carabinieri. Il piccolo è stato trasferito al Bambino Gesù per accertamenti ma per fortuna non è in pericolo di vita.