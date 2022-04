È a dir poco allarmante, oltre che disdicevole, l'immagine che si presenta guardando dentro il vecchio locale conosciuto come "La Dacia", ubicato nel parco di Fontana Grande. Alcuni cittadini, in particolare genitori, ci hanno segnalato l'estrema pericolosità dell'edificio dismesso, soprattutto per i ragazzini che giocano nel parco circostante. Il rischio è dato dal fatto che quello che un tempo fu un pub, ora è in balia di vandali e di persone che lo usano per altri scopi poco leciti. Ripetutamente, vengono divelte alcune delle reti protettive dell'accesso, con la conseguenza che è possibile introdursi all'interno. Dove però è molto facile farsi male per la presenza dei tanti vetri rotti e degli arredi completamente distrutti.

Parliamo di un pub che un tempo fu molto bello, ambientato in una vera dacia russa, portata direttamente dalla Lituania in seguito al gemellaggio con una città di quella Nazione. Un bellissimo locale che oggi ancora resiste, solido e imponente nella struttura. Nonostante vandali e incuria, la dacia si potrebbe riutilizzare per un "take away" di mozzarelle, per un altro pub o gelateria con zona merenda per i bambini. Invece, il destino ha deciso altro per questa struttura.

All'interno, uno scenario veramente orribile: tracce di movida, bottiglie rotte, lattine, sigarette e altro, più scritte con la vernice spray. Ma soprattutto tanto degrado, vetri e sedie rotti, con il prezioso bancone ridotto a un sudiciume. La dacia andrebbe bonificata e riqualificata. Il buon senso almeno lo vorrebbe, ma non si può perché è oggetto di una vecchia ordinanza sindacale di demolizione, quindi ad oggi non può tornare operativa. Così, costituisce una vera insidia per chi varca la sua soglia, un luogo oltremodo rischioso.

Per questo i cittadini chiedono che venga messa in sicurezza, chiudendo gli accessi non solo con le reti ma anche ma con solide tavole di legno. Perché se un bambino o un animale domestico si infila dentro, cosa che capita, rischia di ferirsi, scivolando su un letto di vetri e luridume. Manco a dirlo, si tratta di un sito anche altamente antigienico, quindi pericoloso sotto molti punti di vista.