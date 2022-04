Una ripartenza alla grande, sia in termini di numeri, sia di organizzazione. Dopo due anni di restrizioni per l'emergenza sanitaria, la Pasquetta 2022 a Prato di Campoli non ha deluso le aspettative. Complice anche la bella giornata di sole, seppur le temperature non fossero così miti a causa del vento, grande è stata la presenza di vacanzieri sul pianoro in occasione della prima Pasquetta dopo due anni di lockdown.

I numeri parlano chiaro: la Compagnia dei Viandanti che gestisce l'ingresso ha staccato 476 ticket per veicoli, 9 per camper e 22 per motocicli. I fruitori del pianoro hanno così goduto delle bellezze di un angolo meraviglioso della Ciociaria, rispettando le regole sulla accensione dei fuochi, dello smaltimento dei rifiuti e del divieto di accesso dei quad e delle moto sui prati. Costante la presenza delle forze dell'ordine, presenza discreta della polizia locale coordinata dal comandante Massimo Belli e dei carabinieri.

A coadiuvare le forze di polizia, in materia di controlli delle accensioni di fuochi e della presenza dei motocicli sul manto erboso, sono state le guardie zoofile. La presenza di moltissime persone (tante famiglie con i bambini) che hanno fruito dell'area verde rispettando le regole, ha fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi, grazie anche alle sinergie poste in campo da forze di polizia, volontari e addetti alla logistica del pianoro.

Inoltre fondamentale anche la presenza dello street food con le paninoteche (novità assoluta prima della tradizionale stagione che parte da giugno) che hanno supportato i frequentatori del pianoro. Questa esperienza verrà ripetuta anche nei prossimi weekend durante i quali, tempo permettendo, si aspetta un altro pienone di gente. Sicuramente anche il prossimo fine settimana, con la ricorrenza del 25 aprile, ed infine il weekend del 30 aprile e 1 maggio, si registrerà una presenza numerosa di vacanzieri.

Nelle stesse date saranno operativi anche i servizi di ristorazione mobile. Della gestione diretta del pianoro, come annunciato nei giorni scorsi dall'assessore all'Ambiente Emanuele Fiorini è stata incaricata anche quest'anno la Compagnia dei Viandanti, la cui attività a favore del pianoro ha trovato conferma nei risultati conseguiti nel tempo. Quest'anno il Comune ha ritenuto opportuno anticipare l'affidamento della gestione soprattutto in prospettiva della ripresa della vita sociale.