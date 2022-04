Il malcontento dei commercianti isolani per l'introduzione delle strisce blu non si placa. «Questi parcheggi a pagamento sono scandalosi, stiamo facendo scappare la gente con raffiche di multe - dice un giovane gestore di un'attività nel centro della città delle cascate - In alcuni tratti la segnaletica è inesistente e le colonnine per pagare la sosta sono poche. Per non parlare dei marciapiedi con una colata di asfalto». Lo sfogo viaggia sui social, ma vuole arrivare alle autorità competenti che vengono accusate di aver creato un "vuoto" intorno al centro cittadino con la scelta di istituire la sosta a pagamento.

Una questione che da settimane sta agitando non poco l'intera categoria dei commercianti isolani. Intanto c'è chi si è adeguato e ha scelto di regalare il posteggio ai propri clienti e, tramite l'apposita App attiva già da diverse settimane, paga il ticket per incoraggiare i cittadini a fare acquisti in centro. Le lamentele si concentrano anche sulla segnaletica orizzontale che in alcuni punti già non si vede più. Insomma, una scelta, quella di introdurre le strisce blu, che ha destato perplessità sin da subito e che continua a sollevare numerose critiche.