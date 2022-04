Una tradizione che riprende vigore dopo due anni di restrizioni: torna il bacio senza tempo tra due Madonne. Tra due comunità. Con un significato, quest'anno, supremo: nessun fuoco d'artificio al termine delle celebrazioni per rispetto delle popolazioni colpite dalla guerra. Si è così rinnovatolo storico "bacio delle Madonne" su monte Asprano.

All'alba di ieri i due cortei di Colle San Magno e di Castrocielo in processione con in spalla le rispettive statue della Madonna sono partiti dai propri paesi, per incontrarsi al cospetto della chiesetta di Santa Maria Assunta in Cielo. In centinaia si sono incamminati per assistere al suggestivo bacio e rivivere i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima. Il corteo di Castrocielo è partito intorno alle 6.30 prima di Colle San Magno, che invece è partito più tardi. Un cammino silenzioso, tra preghiera e riflessione. Poi un bacio simbolico, denso di grandi emozioni e di forte significato.

La celebrazione eucaristica è stata officiata da don Natalino e don Xavier su un palco allestito per l'occasione. Poi, al termine della messa, la tradizionale "inchinata". Al cospetto l'una dell'altra le statue delle Madonne sono state inchinare, fino a baciarsi, rinnovando così l'armonia tra le due comunità.Una festa che unisce storia, religione e identità. Presenti oltre i fedeli anche i rappresentanti dei Comuni e le Pro loco dei due paesi e le rappresentanze delle vicine Roccasecca e Aquino.

«Abbiamo scritto una pagina importante della storia che unisce Colle San Magno e Castrocielo», ha dichiarato Gianni Fantaccione, sindaco di Castrocielo. «Due comunità, un'unica storia. Ieri abbiamo fatto in modo che quella storia sia il nostro presente e diventi il nostro futuro», ha aggiunto Valentina Cambone, primo cittadino di Colle San Magno. Uno scambio di gagliardetti tra i due Comuni a rinsaldare l'antico legame, una tradizione senza tempo e segno di profonda comunanza tra i due paesi. I sindaci dal palco hanno voluto sottolineare proprio l'importanza di rinnovare questo importante momento di devozione e di storia.