Esce fuori strada con l'auto e finisce in una cunetta: paura poco fa in via Appia a Cassino per un anziano. Immediato l'intervento sul posto di 118 e vigili del fuoco. La vettura si è adagiata su un lato, "intrappolando" il conducente nell'abitacolo. Estratto dalle lamiere e tratto in salvo dai vigili del fuoco, è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. Dinamica da ricostruire.