Tragedia la sera prima di Pasqua a Terracina, intorno alle 21. Un impatto tra un'auto e una moto non ha lasciato scampo ad Alessandro Quatrini, 29 anni, di Frosinone. Il giovane viaggiava sul mezzo a due ruote quando, per cause al vaglio della polizia intervenuta sul posto , in prossimità del chilometrò 108 della Pontina, è avvenuto l'incidente con una Fiat Idea con due persone a bordo. Per il frusinate purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia stradale di Formia che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire l'accaduto. La notizia della morte di Alessandro si è diffusa nelle prime ore di questa mattina destando tanto dolore e incredulità.