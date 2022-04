Era in piedi sul davanzale di una finestra della sua abitazione e con un coltello puntato alla gola, minacciava di togliersi la vita. Sosteneva che avrebbe compiuto il gesto qualora le sue problematiche giudiziarie non fossero state seguite e risolte dalle istituzioni. Cinquantenne salvata dai poliziotti intervenuti insieme agli operatori del 118 e ai vigili del fuoco, l'altro ieri pomeriggio ad Alatri. Lunedì scorso, sempre ad Alatri, è stato salvato un altro cittadino, che aveva tentato il suicidio impiccandosi. Prima di mettere in pratica l'atto estremo, lo ha comunicato ai carabinieri che sono prontamente intervenuti mettendolo in salvo.

La ricostruzione

Nel tardo pomeriggio di venerdì, i vigili del fuoco, il personale medico e gli agenti delle Volanti e della Digos della questura di Frosinone, hanno raggiunto un'abitazione ad Alatri, dove una donna minacciava di togliersi la vita. Sul posto anche alcuni residenti richiamati dall'arrivo dei soccorsi e dalle urla della donna. Donna che con un coltello puntato alla gola minacciava l'estremo gesto, come detto, qualora non avesse ricevuto risposte dagli enti competenti.

Ha inveito anche contro i poliziotti, i vicini e i passanti.

Dopo una lunga trattativa, gli agenti sono riusciti a tranquillizzare la donna, riuscendo nell'obiettivo di farla desistere dal suo intento, facendola scendere così dal davanzale della finestra della sua abitazione. La cinquantenne ha così aperto il portone di casa. Gli operatori del 118 sono riusciti così a soccorrerla e a trasportarla in ambulanza per ricevere le cure del caso.