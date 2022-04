Trovato morto in casa un uomo di 66 anni. È successo ieri mattina ad Atina, in via Posta Vecchia, nel centro storico del paese. Erano già alcuni giorni che Fausto Tamburrini non rispondeva al cellulare, cosa che non era da lui: la preoccupazione dei parenti e degli amici andava crescendo fin quando ieri mattina sono stati allertati i carabinieri della locale stazione, i quali hanno chiesto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco prontamente intervenuta.

I vigili hanno così raggiunto una finestra e da lì sono entrati in casa dove hanno rinvenuto l'uomo ormai privo di vita. Quindi sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza che hanno provveduto a constatare il decesso e a comporre la salma e trasportarla alla camera mortuaria del cimitero di San Marciano.

«Una morte che lascia la comunità senza parole», ha commentato il sindaco Adolfo Valente, giunto subito sul posto per rendersi conto dell'accaduto.

L'uomo non era sposato ed era molto conosciuto in paese, stimato e ben voluto da tutti. Faceva il falegname, professione ereditata dal padre Roberto.

Mentre in molti ne ricordano la figura, si attende di conoscere la data dei funerali.