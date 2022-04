Si sono rimboccati le maniche e hanno tagliato l'erba, sistemato aiuole e alberi, oltre a toglierei rifiuti nell'area verde da loro "adottata". A Cervaro i ragazzi del gruppo scout locale continuano nel loro impegno per tenere pulita la città «Continuano i lavori di manutenzione del piccolo angolo del nostro paese che abbiamo adottato, questa volta a cura dei ragazzi del Clan del gruppo scout - fa sapere l'associazione - Con entusiasmo e impegno continuiamo a renderci utili per il bene comune per lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato».

I ragazzi del gruppo scout da tempo si impegnano per fare in modo che la loro città possa essere vissuta da tutti. A inizio mese hanno risposto "presente" e hanno dato il loro contribuito alla giornata ecologica organizzata dall'associazione "Piazza Nova" e sostenuta dal Comune. Una giornata all'insegna dell'amicizia e a favore del bene comune che ha visto all'opera le associazioni "Santa Lucia", "Medaglia d'Oro", "La Contrada", "Manuela Roscilli e Risi Alessandro", "Foresta in Comune", "Foresta Club", "Infioratori", "Cervaro Enduro", "Proloco" e il gruppo Agesci Scout di Cervaro.

«Un evento significativo che ha coinvolto svariate associazioni e realtà cittadine per più di sessanta partecipanti suddivisi in dieci gruppi, muniti di giubbino catarifrangente e guanti hanno colorato e pulito tante zone. Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore», aveva commentato il primo cittadino Ennio Marrocco orgoglioso per la sentita partecipazione all'iniziativa.