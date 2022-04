Pericolo continuo della caduta di rami secchi sulla strada, mentre transitano persone e veicoli. L'sos è stato lanciato dai residenti di via Sant'Antonino a Cassino. La situazione più critica, proprio quella davanti alla sede della Protezione civile. La segnalazione è giunta da chi quella zona la vive ogni giorno: un problema da non sottovalutare che potrebbe comportare, ad esempio, la perdita del controllo dell'auto per chi attraversa la strada per tornare a casa o recarsi al lavoro.

Vista l'attenzione dell'amministrazione per i lavori che interessano tutto il territorio comunale - recente pure l'utilizzo volontario di detenuti, alcune unità impegnate in un intervento di ripulitura dalla vegetazione di alcune aree - i residenti sollecitano un rapido quando efficace intervento che possa garantire la messa in sicurezza della zona.