Un nuovo parcheggio da 200 posti auto alla stazione ferroviaria di Ferentino, illuminato e videosorvegliato. È stata annunciata dal sindaco Antonio Pompeo l'apertura del cantiere avvenuta proprio in questi giorni, grazie al nuovo investimento di Rete Ferroviaria Italiana. Un'opera particolarmente attesa dall'utenza, anche perché i vecchi parcheggi dello scalo ferroviario sono spesso mèta di vandali e ladri, non essendo sorvegliati adeguatamente e diversi veicoli sono stati danneggiati o derubati.

Pertanto nell'anno dei cantieri, come definisce il 2022 il sindaco Pompeo, si annovera anche il nuovo parcheggio della stazione ferroviaria che ne ha davvero bisogno, considerando l'aumento dei fruitori del servizio. Negli ultimi giorni Pompeo ha fatto un sopralluogo allo scalo ferroviario di Ferentino per verificare lo stato dei lavori.

«Dopo gli importanti lavori di riqualificazione del 2018 – così dal Comune – che hanno trasformato l'intera area, con nuove pensiline metalliche, sottopassaggio e scale, ascensori attrezzati con percorsi e mappe tattili e un nuovo impianto di illuminazione a led, ora è la volta di un ampio parcheggio. Un'opera che servirà soprattutto ai pendolari che, quotidianamente, utilizzano il trasporto su ferro per recarsi al lavoro, oltre a studenti e viaggiatori occasionali. Circa 200 stalli per la sosta di autoveicoli, in un'area illuminata e videosorvegliata, per garantire la sicurezza delle auto parcheggiate e l'incolumità di quanti, anche di notte, riprendono l'auto per tornare a casa».

Quindi è intervenuto il primo cittadino: «La nostra città sarà dotata di un'altra opera che accresce la qualità della vita dei suoi abitanti, nell'ottica di migliorare sempre di più i servizi offerti e garantire la sicurezza e la vivibilità a quanti, ogni giorno, escono dalla città per lavoro. Con questa nuova infrastruttura mettiamo un altro importante tassello nel percorso di sviluppo e di crescita della città che portiamo sempre più velocemente nel futuro, anche grazie a un altro investimento che Rfi ha destinato a Ferentino, in vista della stazione Tav che sarà realizzata nel nostro territorio».