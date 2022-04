Palo della linea elettrica pericolante in contrada Serrone rischia di abbattersi su una abitazione privata. Il presidente del comitato cittadino Pietro Iannucci si fa portavoce della segnalazione.

«Il palo della luce sito in prossimità dell'abitazione della signora Angelina Micheli è inclinato, poco stabile e rischia di cadere sulla casa della pastenese - esordisce Iannucci -. È stata effettuata la segnalazione ma nessuno è intervenuto, la situazione è preoccupante.

Anche perché l'eventuale caduta del palo potrebbe causare non pochi danni, oltre a mettere a rischio l'incolumità delle persone. È assurdo che non si intervenga in una simile situazione, il pericolo deve essere eliminato urgentemente prima che accada qualche tragedia».

Una segnalazione urgente che deve essere raccolta per ripristinare la sicurezza in contrada Serrone.