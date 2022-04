L'aumento dei costi delle materie prime, la riduzione dei bilanci familiari dovuti alla pandemia. Sono solo alcune delle condizioni che si trovano a vivere molte famiglie a causa delle emergenze del momento che hanno reso precaria la situazione di molti. Un contesto che appare particolarmente complicato e che diventa ancor più pesante a poche ore dalla Pasqua.

Per questo motivo risultano molto importanti le iniziative di solidarietà messe in campo per aiutare proprio le famiglie che si trovano a dover affrontare situazioni economiche critiche. Contesti dove a risultare maggiormente penalizzati sono i bambini che attendono il giorno di Pasqua con trepidazione per poter aprire il classico uovo e scoprire la sorpresa. Capita, però, che i genitori soprattutto in questo momento storico siano costretti a fare delle scelte, a decidere cosa è necessario e cosa, invece, si può evitare al fine di salvare un bilancio sempre più stretto.

Per questo motivo l'iniziativa avviata dall'amministrazione comunale è risultata importante e consentirà a 45 famiglie di Pontecorvo di poter trascorrere una Pasqua serena. Infatti grazie a una sinergia tra i diversi assessorati comunali e con la collaborazione della protezione civile di Pontecorvo sono stati distribuiti generi alimentari e uova di Pasqua. Nella sede che si trova in via Leuciana è stata effettuata la donazione. Un impegno dei volontari che hanno distribuito i beni alimentari. E a ripagare di ogni sforzo sono stati i bambini che nel ricevere il loro uovo di Pasqua si sono illuminati di gioia immaginando la sorpresa di Frozen, di Spiderman o del loro cartone preferito che avrebbero scoperto nel giorno della festività.

«Ci tengo a ringraziare tutti i volontari della protezione civile, la coordinatrice Catia Prata, la delegata Katiuscia Mulattieri, l'assessore al bilancio Michele Notato, il delegato ai servizi sociali Massimiliano Folcarelli e il dottor Umberto Grossi per aver reso possibile la donazione di uova e generi alimentari a 45 famiglie di Pontecorvo», ha affermato con soddisfazione il sindaco Anselmo Rotondo che così ha voluto concludere il suo intervento: «La solidarietà e l'unione in vista di Pasqua leniscono le mancanze che purtroppo, ancora molte persone, patiscono».