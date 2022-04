Paniccia Lucia saluta il suo primo secolo di vita tra l'affetto dei parenti e dei suoi compaesani. I festeggiamenti per questi primi cento anni hanno preso il via dopo la funzione per la Domenica delle Palme nel Piazzale adiacente la Chiesa di Santa Maria della Consolazione a Colleberardi. A suggellare questo importante traguardo, targhe e fiori, oltre alla presenza del primo cittadino Simone Cretaro e l'assessore Patrizia Viglianti che hanno voluto omaggiare questa dolce centenaria.

Una donna mite e di gran cuore, la signora Lucia, che ha dedicato la sua vita al lavoro e a quella che un tempo si definiva la "fatica". Tanti gli anni spesi lontano da casa per ricoprire la mansione di balia, e molti altri ancora trascorsi a schiena china nei campi. Oggi, circondata dai suoi cari, si gode il meritato riposo, sempre pronta a dispensare un sorriso. Emozionata, la signora Lucia, con il suo dolce sorriso, ha ringraziato tutti per la bellissima sorpresa e il momento di condivisione per il traguardo raggiunto. Alla centenaria Lucia gli auguri anche dalla nostra redazione.