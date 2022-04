Il centro diurno comunale "Insieme" è una fucina di attività, che completano e migliorano i servizi già presenti. Si tratta di attività che rappresentano un'occasione importante nella vita delle persone con fragilità, poiché danno loro la possibilità di acquisire nuove capacità e consolidare quelle esistenti. E questo oltre a produrre numerosi benefici per la salute e l'inclusione sociale. Pertanto, è fondamentale organizzare eventi, gite, laboratori e altre iniziative che coinvolgano gli utenti della struttura.

Una delle attività migliorative previste il centro "Insieme" che l'Amministrazione Caligiore ha deciso di offrire, in collaborazione con la cooperativa "Osa",è il corso"Yoga per tutti", ideato e tenuto dall'insegnante Irene Cioriani, presidente dell'associazione "Asd Equilibrarsi". Il progetto di attività motoria è basato sui principi dello yoga accessibile, ovvero adatto a tutti. Infatti, lo yoga accessibile consente di estendere i comprovati benefici di questa disciplina a chiunque, indipendentemente dalle difficoltà psico-fisiche di ciascuno. Questa iniziativa è prevista anche per l'estate.

Un'altra attività è il Laboratorio teatrale integrato per disabili adulti. Una proposta realizzata dall'associazione culturale "Teatro Labrys", presieduta da Fabrizio Distante, dal titolo "La Montagna Incantata". Il lavoro, condotto da pedagoghi e teatro-terapisti, intende offrire un'opportunità di crescita creativa ed espressiva, per migliorare o contenere le difficoltà relazionali attraverso l'uso di modalità comunicative diverse, come la tecnica della comunicazione non verbale, il linguaggio del suono e del gesto che si sviluppa all'interno dell'arte teatrale. L'integrazione tra suono e parole, tra i corpi, le voci e la rappresentazione scenica porterà tutti i partecipanti iscritti al centro a esprimersi nella modalità più autentica e personale possibile per ciascuno, includendo e valorizzando le differenze individuali.

«Il linguaggio teatrale è particolarmente efficace nel minimizzare le differenze che inevitabilmente emergono nelle attività quotidiane in cui sono impegnati i gruppi integrati - spiega l'assessore alle Politiche sociali Federica Aceto - Per questo motivo, riteniamo il progetto un'ottima opportunità di confronto e integrazione. Il progetto teatrale non intende piegare le differenze o negarle, ma valorizzare le possibilità delle persone nella prospettiva di far emergere le risorse esistenti in tutti, pur in presenza di un quadro clinico severo, raccogliendo in un'unica cornice partecipanti, insegnanti ed esperti. L'iniziativa si concluderà con lo spettacolo teatrale aperto al pubblico in modo da creare un momento di apertura e condivisione dei risultati raggiunti. Lo spettacolo si terrà presso il teatro "Antares" di Ceccano il prossimo 22 luglio, alle 18».

L'assessore conclude ricordando che domenica scorsa «ci siamo riuniti nel centro per i consueti auguri pasquali. Un altro momento importante di incontro, durante il quale i ragazzi hanno donato alla nostra Amministrazione i lavori da loro realizzati a mano. Crediamo fermamente che il cambiamento e il miglioramento della qualità della vita delle persone passi attraverso la "relazione". Le attività che come assessore intendo incrementare, sono infatti caratterizzate da numerose occasioni, attraverso le quali le persone che frequentano il centro "Insieme", possano sperimentare relazioni diverse tra loro, in grado di stimolare nuovi modi di vedere e vedersi».