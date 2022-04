È costretta a vivere un altro lockdown, stavolta ancora più duro di quello del 2020. L'architetto sorano Gaia Farinelli vive a Shangai con la sua famiglia da diversi anni e qui, dopo la comparsa di nuovi focolai di Covid-19, le autorità cinesi hanno imposto un coprifuoco durissimo. Gaia ha raccontato le condizioni in cui oggi è relegata a "La Repubblica", balzando così agli onori della cronaca nazionale. L'abbiamo contattata per sapere qualcosa in più e lei ha subito accolto la nostra richiesta descrivendo le sue lunghe giornate trascorse in casa, giorni particolarmente difficili.

Intanto come mai si trova a Shangai?

«Sono qui dal 2015, mi sono trasferita con la famiglia per ragioni di lavoro di mio marito. Al momento Shanghai è in lockdown quasi totale. Dico quasi perché due giorni fa sono state rese note le liste dei quartieri i cui abitanti sono autorizzati a uscire di casa: sono quelli che non hanno avuto casi di Covid negli ultimi quattordici giorni. Invece nei quartieri che nelle ultime due settimane hanno avuto dei casi si può uscire a passeggiare nello spazio condominiale; se ci sono stati casi negli ultimi sette giorni non può uscire di casa».

Lei come è messa con il suo condominio?

«Stiamo aspettando l'esito dell'ultimo test Pcr effettuato a tutti gli abitanti per sapere se saremo autorizzati a uscire per strada, al momento possiamo solo passeggiare negli spazi condominiali. Siamo circa un migliaio di persone, di preciso non so perché ci sono anche diverse villette».

Sono misure anti-contagio davvero molto stringenti, diverse dal modello adottato in Italia.

Come state vivendo questo periodo?

«La mia storia è come quella di tutti, siamo in attesa che queste misure così pesanti diano i loro frutti e si possa tornare ad una vita normale. I ragazzi vorrebbero tornare a scuola, compresa mia figlia, anche se l'e-learning funziona abbastanza bene non è assolutamente paragonabile alla scuola in presenza».