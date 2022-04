Cure termali per i residenti di Colle San Magno, al via le domande. Per aderire occorre aver compiuto 60 anni di età ed essere autosufficiente. Possono usufruire del servizio anche cittadini di età inferiore purché abbiano una patologia certificata. Il periodo di cure consisterà in 12 giorni consecutivi esclusi sabato e domeniche.

La richiesta di partecipazione dovrà pervenire su un apposito modello di domanda, reperibile all'ufficio Servizi sociali e sul sito www.comune.collesanmagno.fr.it entro le 12 del 27 maggio. Potrà essere consegnata a mano all'ufficio protocollo o tramite l'indirizzo di posta elettronica comune.collesanmagno@libero.it.

Saranno prese in considerazione solo le domande complete di impegnativa in originale del medico di famiglia con la prescrizione del ciclo di cura e relativo del codice specifico e copie della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento.