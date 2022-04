I lavori vanno a rilento e i commercianti cominciano a perdere la pazienza. Procedono troppo adagio i lavori in via Garibaldi a Ferentino, collegati al cantiere del rione Sant'Agata. Sono già diversi giorni che gli operai della ditta incaricata hanno scavato da Porta Sant'Agata fin su alla Casilina nella zona rionale. Purtroppo ci sono diverse attività commerciali lì e a tutt'oggi sono "ingabbiate" dal cantiere e con passerelle metalliche agli ingressi. Si pensava che procedessero più velocemente, invece così non è.

Sarebbero sopraggiunti imprevisti sulla rete idrica e attualmente sono al lavoro gli addetti per conto di Acea Ato5. Dopo la sistemazione delle condotte idriche riprenderà la pavimentazione in selciato. Insomma c'è malcontento tra gli esercenti di commercio che avrebbero già perso degli incassi a causa del cantiere in corso, disagi compresi. Anche il traffico automobilistico è stato rivoluzionato nella zona. I veicoli che scendono da via Consolare e via Vale ria, trovando via Garibaldi sbarrata, devono dirigersi a sinistra in via Ballina e a destra verso via Bartoli. Certo, l'intervento dell'amministrazione è notevole ma bisognerebbe accelerare, sarebbe stato diverso se ci fossero state le processioni patronali il 30 aprile e il 1° maggio, rinviata ad agosto.

Oltre a pavimentare via Garibaldi sarà realizzata una piazza e sarà riqualificata l'intera zona, con la realizzazione della pavimentazione e la sistemazione del nuovo arredo urbano. Come reso noto dal Comune «oltre alla disponibilità di un ulteriore spazio di aggregazione e vivibilità all'aria aperta, aumenteranno i livelli di sicurezza per i pedoni, con nuovi attraversamenti pedonali, e per il transito dei veicoli, favorendo anche il commercio».

Il nuovo slargo di Sant'Agata sarà pavimentato e dotato di illuminazione e arredi. «Stiamo lavorando per rendere sempre più bella e funzionale la città - disse in occasione dell'apertura del cantiere il sindaco Pompeo - Ci sarà qualche disagio e ce ne scusiamo».