Un impegno annunciato in campagna elettorale e mantenuto dall'attuale amministrazione comunale: "Sora città pulita". Un obiettivo su cui il sindaco Luca Di Stefano ha puntato per dare risposte ai cittadini che chiedono una maggiore pulizia della città. E così ieri mattina, il sindaco ha postato le fotografie della pulizia eseguita nella zona di Costantinopoli. "Questa mattina (ieri, ndr) i ragazzi sono stati impegnati nella pulizia presso piazza IV Novembre e lungo via Nievo... Sora città pulita", ha scritto Di Stefano.

Poche parole e decine di foto a corredare il post che testimonia l'impegno profuso dal Comune. Una pioggia di "mi piace" e poi commenti e ringraziamenti, specie da parte dei residenti di Costantinopoli che anni fa erano scesi in strada per una pulizia "fai da te" della vegetazione cresciuta troppo, fino a occupare lo spazio della carreggiata. Una città, sia in centro che in periferia, più pulita. E questo piace. Va anche considerato che Sora non è un piccolo borgo e che sono parecchi i quartieri e le frazioni da ripulire. Quando da una parte l'erba è appena stata tagliata, significa che bisogna correre da un'altra parte perché lì è già ricresciuta.