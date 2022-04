I cittadini lamentano ancora non pochi problemi sia in centro che nelle aree periferiche. Una delle criticità maggiormente segnalate nelle ultime settimane è il buio in alcuni quartieri, mentre la scorsa settimana è rimasta al buio anche l'importante arteria di via Di Biasio, da tempo i residenti del quartiere a ridosso del monastero di Santa Scolastica chiedono interventi per ripristinare l'impianto di illuminazione pubblica.

«Mi permetto di ribadire nuovamente, informandovi di aver già segnalato il problema su questa pagina social e telefonicamente ai vari uffici comunali competenti - ha affidato ai social, ancora una volta, l'ennesima segnalazione Enzo che abita nella zona -. Le comunicazioni sono state fatte anche da altri abitanti della zona. In via Torricella e in via Montebello siamo al buio da circa 20 giorni. Si tratta di 4 lampioni, non dovrebbe costare molto, si potrebbe pensare ad una colletta tra gli abitanti se siete in difficoltà» evidenzia il residente.

«Sono strade facilmente raggiungibili con il navigatore, che molti politici locali conoscono perfettamente avendo organizzato comizi di livello in campagna elettorale aggiunge il cittadino Vi promettiamo che a fine lavori saremo disposti anche ad organizzare un taglio nastro di ringraziamento con fotografo a nostre spese» ironizza. E poi conclude amareggiato: «La pazienza continua ad avere un limite, fatela un'opera di bene per la Santa Pasqua». E, sperando che in questi giorni venga trovata una soluzione al disagio, nei commenti molti altri cittadini elencano situazioni analoghe in altre zone della città. Una Pasqua al buio, almeno qualcuno risparmia.