La nuova scuola elementare di viale della Cartiera è ormai terminata e pronta per il collaudo finale così da essere disponibile con l'inizio del prossimo anno scolastico. L'iter della costruzione della scuola elementare è stato più volte interrotto per aggiustamenti e modifiche al progetto originario: ora le prescrizioni della Regione Lazio, poi quelle del Genio civile hanno rielaborato l'intervento edilizio che, però, oggi si può dire sia arrivato a termine.

La scuola elementare rientra in un più vasto progetto denominato "Campus scolastico di viale della Cartiera"ed ebbe inizio nel giugno del 2013; comprendeva la riunione in una sola area della frazione di Ponte Melfa dell'asilo, delle elementari e delle scuole medie. Ma, mentre l'asilo e la scuola media avevano a disposizione i locali idonei per svolgere l'attività, la scuola elementare viveva una storia a dir poco travagliata.

Perché ad Atina la scuola elementare c'era, con l'edificio situato nel centro storico cittadino, ma dopo vari sopralluoghi di tecnici e vigili del fuoco fu dichiarato inagibile. E così, le attività scolastiche furono spostate in una sede provvisoria (dove tuttora sono): nell'angusto ostello della gioventù di via dei Sanniti. Scelta rivelatasi infelice in quanto a pochi metri dal corso del fiume Melfa che non perdonò quando fuoriuscì dagli argini nell'ottobre 2020 e allagò i piani interrati dell'edificio.

Ora, molti dei timori passati saranno (si spera) solo un ricordo. Resta da vedere quale sarà il futuro della ex scuola elementare del centro storico di Atina. Abbandonata ormai da oltre dieci anni è stata lasciata al suo destino fatto di incuria, scarsa manutenzione e vandalismi. Ma il suo destino non si esaurisce qui: quell'edificio dovrà essere demolito perché la condizione posta da chi ha elargito i fondi per costruire la nuova scuola elementare (un milione 770.000 euro) era quella di disfarsi della esistente, non più agibile.

Il sindaco Adolfo Valente in più occasioni ha dichiarato di voler cercare di salvare l'edificio della ex scuola, spalleggiato da un comitato che da tempo lotta per lo stesso motivo. Ora si conoscerà la verità. E a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative