Il sinistro Paura in galleria: quattro auto coinvolte in un incidente, una si ribalta Sul posto vigili del fuoco di Fiuggi, carabinieri di Anagni, Paliano e Fiuggi e tre ambulanze del 118. Il bilancio è di un ferito non grave

D. P. 15/04/2022 09:30 letto 3 volte

Un incidente si è verificato, dopo le 22 di ieri sera, sotto la galleria Monte Porciano, tra Acuto e Fiuggi. Sono rimaste coinvolte quattro automobili. Una di esse si è ribaltata. Sul posto vigili del fuoco di Fiuggi, carabinieri di Anagni, Paliano e Fiuggi e tre ambulanze del 118. Il bilancio è di un ferito non grave.

