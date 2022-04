Crescono i contagi rispetto a mercoledì, ma anche, seppur di sei unità, nel confronto con giovedì della passata settimana. L'incidenza ha un lieve rialzo, mentre il tasso di positività, su 2.304 tamponi, raggiunge il primato: 31,16% (il Lazio è al 16,3%).

I ricoveri, invece, scendono da 63 a 61.

La giornata

Si hanno positivi in 80 dei 91 comuni. La lista è aperta da Frosinone che, dopo gli appena 23 casi di mercoledì, ieri era a 101. Più staccati gli altri centri a cominciare da Alatri e Cassino a 53, poi Ceccano e Ferentino a 45, Veroli a 41, Anagni a 28, Ceprano a 19, Piedimonte San Germano a 16, Monte San Giovanni Campano a15, Roccasecca a 14, Arpino e Isola del Liri a 13, Fiuggi, Paliano, Sora eTorricea11, Boville Ernica, Cervaro, Pofi e San Giovanni Incarico a 10, Pontecorvo a 9, Arce e Patrica a 8, Castrocielo a 7, Guarcino, Pastena, San Giorgio a Liri e Sgurgola a 6, Aquino, Castelliri, Piglio, Sant'Apollinare e Serrone a 5, Alvito, Arnara e Strangolagalli a 4, Amaseno, Ausonia, Castro dei Volsci, Collepardo, Giuliano di Roma, Morolo, Pico, San Donato Val di Comino, Sant'Elia Fiumerapido e Villa Santa Lucia a 3, Acuto, Atina, Broccostella, Casalvieri, Esperia, Falvaterra, Fumone, Picinisco, Pignataro Interamna, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Santopadre, Supino, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Vallemaio, Vico nel Lazio, Villa Latina e Villa Santo Stefano a 2, Acquafondata, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Castelnuovo Parano, Colle San Magno, Coreno Ausonio, Fontana Liri, Fontechiari, Pescosolido, San Vittore del Lazio, Terelle e Vallerotonda a 1.

Il decesso

La nuova vittima del Covid è un uomo di 90 anni di Fiuggi. È il terzo giorno di fila che si ha un decesso, il terzo della settimana. A giovedì scorso erano il doppio.

Il trend In questa settimana si hanno 2.230 nuove diagnosi a 557,50 di media giornaliera. La passata settimana, sempre di giovedì, erano 2.455 e 350,71.

Da allora la differenza è di -9,16%. Negli ultimi sette giorni (venerdì-giovedì) i casi sono 4.191 a 598,71 di media contro i 4.798 a 685,42 di media del periodo precedente. Da allora è -12,65%. La differenza a 14 giorni, invece, è di -21,72%.A 21giorni, invece, è di -22,81%. Dal 17 marzo si registra un -15,53%. Per trovare un valore inferiore bisogna retrocedere, quindi, al 10marzo: in quella settimana i contagi erano 3.122, ciò vuol dire che, rispetto ad oggi, sono aumentati del 34,24%. Ad aprile si va verso quota novemila: attualmente le infezioni registrate sono 8.989 a 642,07 di media. Quest'ultima è la più alta dopo i 798,35 di febbraio. Al 14 marzo i casi erano stati 6.032, in confronto ad allora si ha un aumento del 49,02%.

La crescita, infatti, si è fatta più consistente nella seconda parte di marzo.

Gli indicatori

Leggero aumento per l'incidenza per 100.000 abitanti a sette giorni. In 24 ore è passata da 877,36 a 878,62 si chiude, così, a due la striscia di giornate con l'incidenza in diminuzione. Rispetto allo scorso giovedì, comunque, il valore è in calo da 1.005,85 (ultimo giorno sopra mille). Raggiunge, invece, un nuovo massimo il tasso di positività, al 31,16%. Il dato proietta la media settimanale al 23,67%. Finora, la media settimanale più alta è il 23,02% dal 14 al 20 marzo.

I ricoverati e i guariti

Attualmente sono 61 i ricoverati per Covid a Frosinone, due in meno rispetto a mercoledì, lo stesso numero di martedì. Sempre zero ormai da settimane i pazienti in terapia intensiva. I negativizzati sono 805 e 2.484 quelli della settimana.